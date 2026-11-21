استضافت منطقة «بوليفارد سيتي»، السبت، فعالية «مسيرة زهرة 2026»، التي نظَّمتها جمعية زهرة لسرطان الثدي، تحت رعاية موسم الرياض وضمن مبادراته في مجال المسؤولية المجتمعية، بمشاركة الأميرة هيفاء بنت فيصل، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسط تفاعل مجتمعي كبير، بعد اكتمال تسجيل 3500 مشارك قبل موعد الفعالية.

وجاءت استضافة المسيرة في إطار دعم موسم الرياض للمبادرات المجتمعية والتوعوية، وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال توفير مساحة تجمع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم للمشاركة في فعالية تحمل رسالة إنسانية وصحية تحت شعار «دربك وردي»، دعمًا للمريضات والمتعافيات.

وانطلقت المسيرة في تمام الـ 04:00 مساءً عبر مسارين الأول بطول كيلومتر واحد والثاني ثلاثة كيلومترات، فيما تضمنت الفعالية عددًا من المناطق المخصصة للأنشطة المصاحبة، شملت معرضًا توعويًّا ومسرحًا للعروض التفاعلية، ومنطقة مخصصة للأطفال، وأخرى لتسليم الميداليات وتوزيع عُدّة المشاركين، إلى جانب مناطق الطعام والضيافة.

وشهدت المبادرة إقبالًا لافتًا على التسجيل، إذ أعلنت جمعية زهرة اكتمال العدد وإغلاق التسجيل قبل انطلاق الفعالية، فيما يُخصص ريع التذاكر للمساهمة في كفالة مريضات سرطان الثدي ودعم رحلتهن العلاجية، بما يمنح المشاركة بُعدًا إنسانيًّا يتجاوز النشاط الرياضي والتوعوي.

وجرت المسيرة بالشراكة الاستراتيجية مع موسم الرياض والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبدعم من مجموعة روشن بصفتها الشريك الرئيس، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة والراعية، في نموذج للتعاون بين القطاعات المختلفة لخدمة المبادرات الصحية والمجتمعية.

وتأتي استضافة «مسيرة زهرة 2026» في «بوليفارد سيتي» امتدادًا لجهود موسم الرياض في دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي، وتسخير وجهاته الترفيهية لاحتضان الأنشطة الصحية والإنسانية، بما يعزز دوره في المسؤولية المجتمعية، ويسهم في رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة.