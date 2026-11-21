ألحق فريق ليدز يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، الخسارة الـ 100 بتشيلسي على ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد قلب خسارته إلى فوز 4-1 لحساب الجولة الحادية عشرة.

ومنحت هذه النتيجة ليدز الفوز الأول على تشيلسي على «ستامفورد بريدج» في جميع المسابقات منذ ديسمبر 1999، منهيًا سلسلة من 10 مباريات خارج ملعبه ضد «البلوز» دون انتصار «تعادلين و8 هزائم »، بينما سجل أربعة أهداف أو أكثر للمرة الأولى منذ يناير 1970 «5-2» بحسب «أوبتا».

كما يعد هذا الفوز هو الأول لليدز في الدوري الممتاز بلندن منذ مايو 2022 «2-1» ضد برينتفورد، منهيًا سلسلة من 15 مباراة دون فوز «4 تعادلات و11 خسارة»، في حين أن هذا هو أكبر هامش فوز له في العاصمة منذ أبريل 2003 «6-1» ضد تشارلتون.

كما أصبح ليدز ثاني فريق فقط يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراتين خارج ملعبه ضد تشيلسي في الموسم نفسه، بعد مانشستر يونايتد موسم 2012-2013.

من جانبه تكبّد الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي أكبر خسارة له على ملعبه، مُعادلًا بذلك الهزيمة 3-0 التي مُني بها أمام بورتو البرتغالي عندما كان يقود لباير ليفركوزن موسم 2022-2023.

ويواجه ألونسو تحديات جدية، خاصة على الصعيد الدفاعي، حيث استقبل 20 هدفًا في الدوري، متقدمًا على كوفنتري سيتي «21»، إبسويتش تاون «22»، كريستال بالاس متذيل الترتيب «27».

افتتح تشيلسي التسجيل من خلال الهولندي إيمانويل إيميجا، الذي سجل أول هدف له في المسابقة، من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية القريبة لمرمى جيمس ترافورد «25».

لكن ليدز لم يتأخر في الرد إذ أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق بواسطة السويسري نواه أوكافور مستغلًا تمريرة دومنيك كالفيرت-ليوين وينهيها بهدوء في الزاوية اليمنى السفلية.

وفي الشوط الثاني سجل الضيوف هدفين في ست دقائق، الأوّل عبر كالفيرت- لوين «53» من ركلة جزاء، وأوكافور «59»، قبل أن يُنهي البديل الأميركي برندن آرونسون «90+1».

ويُعد نواه أوكافور أول لاعب من ليدز يسجل هدفين بالدوري الممتاز ضد تشيلسي منذ ستيفن مكفيل في ديسمبر 1999.

بهذه النتيجة رفع ليدز رصيده إلى 17 نقطة بالمركز السادس مؤقتًا متقدمًا بنقطة على تشلسي والذي تكبد خسارته الـ 100 على ملعبه في الدوري من 658 مباراة.