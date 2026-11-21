اتّسعت قائمة مصابي فريق السد القطري الأول لكرة القدم، قبل المواجهة القارية أمام النصر في الرياض، الثلاثاء المقبل، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، لتشمل البرازيلي كلاودينيو، لاعب الوسط.

ونشر النادي القطري عبر حسابه في «إكس»، السبت، تقريرًا طبيًا بشأن اللاعب، أشار خلاله إلى خضوعه لفترة علاجية في ألمانيا، عقب شعوره بآلام في الركبة خلال المباراة الآسيوية السابقة أمام الأهلي السعودي، 2 نوفمبر الجاري، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وحسب منشور السد، من المقرر عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول «وفقًا لمدى استجابته للعلاج، وبناءً على تقييم الجهاز الطبي لحالته»، دون تحديد موعد لعودته إلى التدريبات، قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة النصر.

وتعرض الفريق خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الإصابات، طالت عددًا من لاعبيه، بينهم اثنان تأكد غيابهما عن المباراة، هما بيدرو ميجيل، المدافع الدولي القطري، والفرنسي يونس الحناش، الظهير الأيمن.

وأعلن النادي، في 10 نوفمبر الجاري، تعرض بيدرو ميجيل لإصابة في الركبة، ستغيّبه فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

وقبل ذلك بيومين، كشف السد عن إصابة الحناش وزميله المالي محمد كامارا، لاعب الوسط، في العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق أمام الأهلي.

وقدّر النادي فترة غياب الحناش بين أربعة وخمسة أسابيع، فيما أشار إلى حاجة كامارا إلى أسبوع واحد قبل العودة إلى التدريبات. وتعافى اللاعب المالي من إصابته، وظهر بديلًا أمام لوسيل في الجولة الماضية من الدوري القطري.

وتحوم الشكوك حول قدرة محمد مونتاري، المهاجم الدولي القطري، على المشاركة أمام النصر، بداعي إصابته في العضلة الخلفية أيضًا.

وكان السد أعلن، الجمعة، إصابة محمد مونتاري وزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، رأس الحربة، في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى حاجة الأول إلى أسبوع للتعافي، فيما أشار إلى عودة الثاني للمشاركة مع الفريق عقب مواجهة لوسيل الأخيرة.