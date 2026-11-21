يخوض فريق باختاكور الأوزبكي الأول لكرة القدم حصة تدريبية على ملعب الإنماء في جدة، الأحد استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الإثنين، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الأوزبكي إلى جدة في وقت متأخر من مساء السبت وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويدخل باختاكور لقاء الاتحاد باحثًا عن انتصاره الأول بعد أربع جولات اكتفى خلالها بحصد نقطتين من تعادلين مع الأهلي 1-1 والقادسية بالنتيجة ذاتها، مقابل خسارتين أمام القوة الجوية العراقي 0-1 والنصر 2-6.

ووضعت النقطتان الفريق الأوزبكي بالمركز الـ14 في ترتيب مجموعة الغرب، متأخرًا بثلاث مراكز عن الاتحاد صاحب المركز العاشر بـ4 نقاط.

وحسب نظام البطولة، يخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية من منطقتي الغرب والشرق، وتجرى منافسات ثمن النهائي في مارس المقبل، في حين تلعب الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الثمانية وصولًا إلى النهائي بنظام التجمع في السعودية.