استعاد فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم توازنه بسرعة بعد الخسارة السابقة أمام ليدز، وتغلب السبت على ضيفه إيبسويتش تاون لحساب المرحلة الـ 11 من الدوري الممتاز.

وكان توتنام، الذي بدأ الموسم بنتائج مخيبة مع مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، حقق ثلاثة انتصارات متتالية قبل خسارته أمام ليدز.

افتتح الإنجليزي ويليامز بارنيت «18 عامًا»، لاعب الوسط، التسجيل لتوتنام عند الدقيقة «15» في المشاركة الأولى له أساسيًّا، قبل أن يضيف مواطنه دومينيك سولانكي الثاني «51».

وبهذا الفوز الرابع، رفع توتنام رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي إيبسويتش تاون في المركز الـ16 بـ 11 نقطة.

وشارك المهاجم الدولي المصري عمر مرموش للمرة الثانية بديلًا في المباراة العاشرة بالدوري مع توتنام بعدما أدخله المدرب في الدقيقة «63».

وللمباراة الرابعة على التوالي غاب مرموش عن أي مساهمة تهديفية، مكتفيًا بزيارة الشباك مرة واحدة بالجولة السابعة أمام كوفنتري سيتي «3ـ1».



وعمّق كوفنتري سيتي جراح ضيفه كريستال بالاس وألحق به خسارة قاتلة 2ـ3، في أول مباراة للمدرب الجديد الدنماركي توماس فرانك.

وعلى ملعب «كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا» بمدينة كوفنتري، افتتح النيجيري تايوو أونيي التسجيل لكوفنتري في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل الإسباني يريمي بينو النتيجة «13».

ثم أعاد الياباني تاتسوهيرو ساكاموتو التقدم لأصحاب الأرض «30»، ليدرك النرويجي ستراند لارسن التعادل لكريستال بالاس عند الدقيقة «46»، فيما حسم كوفنتري الفوز بهدف الإنجليزي دوايت ماكنيل بالخطأ في مرماه «85».

وبهذه النتيجة، رفع كوفنتري سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ13، بينما بقي بالاس في المركز الأخير برصيد سبع نقاط.

وتابع بورنموث نتائجه الإيجابية محققًا فوزه الخامس أمام ضيفه نوتنجهام فورست بهدفين دون رد.

وافتتح البرازيلي إيفانيلسون التسجيل لبورنموث «19» قبل أن يضيف الهولندي جاستن كلويفرت الثاني «48»، ليحقق أصحاب الأرض انتصارهم التاسع على التوالي في مختلف المسابقات، ويرفعوا رصيدهم إلى 18 نقطة في المركز الرابع، بينما تراجع فورست إلى المركز الـ 17 بتسع نقاط.

وفي مباراة أخرى، اكتفى أستون فيلا بتعادل سلبي مع ضيفه سندرلاند. وبهذه النتيجة، رفع فيلا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 11، بينما بقي سندرلاند في المركز الـ 18 بتسع نقاط.