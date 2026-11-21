تغريدات الأيام الماضية كان فيها تأثيرٌ من الأمطار والبرودة والطقس. تغريداتٌ بأبيات شعرٍ عن الحب والشوق والذكريات، هكذا عوَّدنا الشتاء: بألَّا يأتي إلَّا وقصائده معه. في الجانب الآخر، كانت الصورة التي جمعت ترامب وبوتين وشي جين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي من أكثر الصور تداولًا في الأيام الماضية، لكنَّها ليست الصورة، أو الفيديو الأكثر تداولًا، فالأكثر تداولًا في العادة يكون من نصيب كرة القدم.

أبدأ بأول تغريدةٍ، واخترتها من حساب يو، الذي اقتبس لفرانس كافكا. الاقتباس يُعبِّر عن معضلةٍ يعيشها الإنسان عندما يتحدَّث في نفسه، فإن عاش دون خيالٍ، عاش بلا فنٍّ، وحرم نفسه من مراجعاته وتساؤلاته مع نفسه، لكنَّه إن استغرق فيهما، فقد يواجه مشكلةً مع الواقع. وإليكم ما توصَّل إليه كافكا مع نفسه: «إن العالم الذي في رأسي أكبر من العالم الذي رأسي فيه». تذكَّرت مقولةً أخرى لكافكا، سبق وأعجبتني: «تبدأ حياتك محاولًا فهم كل شيءٍ، ثم ينتهي بك الحال محاولًا النجاة من كل ما فهمت».

وهذا اقتباسٌ آخرُ لأحمد خالد توفيق، وأعدكم بأنه آخرُ اقتباسٍ في مقال اليوم. ما أعجبني فيه أنه قد يساعد الذين يسكنهم القلق بلا أسبابٍ حقيقيةٍ. يقول الاقتباس، الذي غرَّد به حساب روائع الأدب العالمي: «الإنسان لا يحتاج دائمًا إلى خطةٍ واضحةٍ للحياة، أحيانًا كل ما يحتاجه هو أن يسير فيها بلا خوفٍ» .

بينما غرَّد عبد الله السعدون عن فنِّ التعامل مع الناس. هذا الفنُّ مهمٌّ جدًّا، لأن إتقانه ينصفك وينصف نياتك السليمة: «التعامل مع الناس فنٌّ وعلمٌ. بناء علاقاتٍ تدوم يحتاج لصبرٍ وتغاضٍ، وحُسن إنصاتٍ. لن تربح الجدال بإثبات أنك على حقٍّ، بل تربحه حين تُشعر الطرف الآخر بالأمان، وعدم الإحراج، وهو يتخلَّى عن خطئه. لا تُخطِّئ الشخص، اسأله كيف توصَّل لهذه القناعة. استبدل بالرفض الاهتمام. لا تقل هذا خطأ، قل: هذا مثيرٌ للاهتمام. قدِّر مشاعرهم، وتجاهل استنتاجاتهم. انتظر حتى ينتهي. أعد ما قاله بشكلٍ أوضحَ وأصح».

وأخيرًا، هذه التغريدة الطريفة من حساب ميكس، كتبها بلهجةٍ مصريةٍ: «بنت عمي اتفقت معايا إني أروح أتقدملها وهي هترفضني علشان حبيبها يغير مقابل 500 جنيه، وأنا وافقت وروحت اتقدمت لقيتها وافقت عليّا» .