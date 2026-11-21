ساحتنا من الساحات التي تزخر بكمٍّ وافرٍ من كل شيءٍ، وهي في غالبها لا تتفق، لذا جاء التنوُّع في الكثرة، فمثلًا هناك عددٌ ضخمٌ من الأساطير دون تحديد معاييرَ معينةٍ لتنصيب لاعبٍ أسطورةً، فغالب الآراء مبنيةٌ على ميولٍ! بل إن بعض المعايير يتم التعاملُ معها على النقيض، فسالم الدوسري، يتحجَّج مَن يُبعِد عنه مسمَّى «أسطورة» بأنه لم يُحقِّق منجزاتٍ مع المنتخب الوطني! في حين أنه لو أخذنا معيار البطولات، سيخرج لاعبون كثرٌ منها، على رأسهم ماجد عبد الله، الذي وطوال مسيرته، التي امتدَّت أكثر من 20 عامًا، لم يحقق سوى 14 بطولةً، وهو رقمٌ ضعيفٌ مقارنةً بلاعبين آخرين حققوا أضعافها، وبعضهم ينقص عنه في الموهبة والإمكانات!

ومن علامات «البدخ» في ساحتنا كثرة مباريات «الكلاسيكو»، فالنصر والأهلي تُسمَّى «كلاسيكو»، والشباب والاتحاد كذلك، بل وحين يلتقي قطبَا الرياض بقطبَي جدة في أربع مبارياتٍ، تُسمَّى «كلاسيكو»! علمًا أن «الكلاسيكو»، هي المباراة التي تجمع بين فريقين يُعدَّان الأفضل، وبينهما تاريخٌ طويلٌ من التنافس والإثارة. ولا توجد حسب ذاكرتي مباريات «كلاسيكو» أكثر شهرةً ونديةً بين قطبَي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، بل إنني لا أتذكَّر مباراةً أوروبيةً يُطلَق عليها هذا المصطلح إلا المباراة الإسبانية، في مقابل أن أمريكا الجنوبية «متعة كرة القدم»، توجد بها مباراة «كلاسيكو» شهيرةٌ على الرغم من أنها أيضًا «ديربي» بين ريفر بليت وبوكا جونيور.

كان من الأفضل أن نتفق على أن «كلاسيكو الكرة السعودية»، هي مباراة الهلال والاتحاد التي تجمع أقوى فريقين تاريخيًّا حيث تحفل مبارياتهما بالقوة والحماس والإثارة، وتجمع بين صاحب المركز الأول والثاني في عدد البطولات، ويدعم ذلك أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أطلق في حسابه الرسمي وصف «الكلاسيكو الآسيوي» على المباريات التي جمعت بين الهلال والاتحاد قاريًّا.





«السوط الأخير»



‏قالوا تعلمت قلت عناد وفراسة

‏أعاند النفس والدنيا وأصارعها

‏ودرست في مدرسة من شيبت راسه

‏دنيا العنا اللي قصيفات مطامعها.