قاد المهاجم الدولي الهولندي دونيل مالين فريق روما الأول لكرة القدم إلى انتصار كبير، السبت، على مضيفه بارما بتسجيله سوبر هاتريك في الفوز 5ـ1 لحساب الجولة الـ12 من الدوري، قبل المواجهة الصعبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء في «الأبطال».

وبعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية سجَّل خلالها 12 هدفًا، أضاف روما الرابع، وبخماسية في مرمى بارما معززًا آماله وجماهيره بإحراز أول لقب دوري منذ 25 عامًا.

وفرض مالين نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله رباعية في الدقائق «39 و68 و77 و90» رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الجاري، وإلى 12 في الدوري، منتزعًا صدارة الهدافين من البرتغالي جوستافو فاريلا، مهاجم مونزا.

وافتتح مالين التسجيل قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول بلمسة وإنهاء رائعين، ثم أعاد روما إلى المقدمة «68».

وأضاف البرتغالي رودريجو مورا الثالث بعد ذلك بلحظات، قبل أن يختتم مالين عرضًا مميزًا آخر بهدفين إضافيين عبر لمستين حاسمتين. وسجَّل الفرنسي نيستا إيلفيج هدف بارما الوحيد في الدقيقة «54».

وبهذه النتيجة، رفع روما رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر، ومثلهما عن إنتر ميلان الثالث الذي يحل ضيفًا الأحد على أتالانتا.

ويبقى روما ولاتسيو الوحيدين بلا خسارة حتى الآن في الدوري.