لماذا نمارس التجهيل كلما اقترب موعد جائزة الاتحاد الآسيوي لأفضل لاعب؟



لماذا نتسابق في تداول معلوماتٍ خاطئةٍ عن شروطها وسجلها، ثم نبني عليها أحكامًا في الاستحقاق؟



في بانكوك، فاز الإيراني علي رضا بيرانفاند بجائزة 2026، وصار أول حارس مرمى يحرزها. وسبق إعلان اسمه جدلٌ محلي، يستحقُّ أن نتوقَّف عنده. مثلًا، كيف تحوَّل احتمال فوز سالم الدوسري للمرة الثالثة إلى مصدر قلقٍ عند شريحةٍ من إعلامنا وجمهورنا! وكيف بعد إعلان الجائزة تراجع المتربِّصون بسالم إن فاز، أو ذهبت لفراس! وضاعت فرصة مهاجمته، أو الشماتة به، وانشغلوا في أحقية فراس، وتفريغ الغضب على الاتحاد الآسيوي؟



لدينا في سجل الجائزة سبعة ألقابٍ أحرزها ستة لاعبين سعوديين، من سعيد العويران إلى سالم الدوسري، أول سعودي يفوز بها مرتين. ولدينا أيضًا السوري عمر خربين، الذي فاز بها وهو يرتدي قميص الهلال، فكيف لم يكفنا هذا الحضور، أو يجعلنا نروِّج لسوء الظن بنيَّات الاتحاد الآسيوي تجاه لاعبينا؟!



لم ننظر إلى ترشيح سعوديين اثنين، سالم وفراس البريكان، بوصفه مكسبًا لكرة القدم السعودية، بل جعلنا فيه انقسامًا حادًّا، على كل طرفٍ أن يختار أيًّا منهما، بل وذهب بعضهم إلى أنه: إما «لاعبي»، أو لتكن الجائزة لطرفٍ ثالثٍ!



نقول: إن تسجيل كريستيانو رونالدو هدفه الألف، إذا تحقق، سيكون مكسبًا دعائيًّا كبيرًا لدورينا. وهذا تقديرٌ مفهومٌ، فلماذا نغفل المنطق نفسه حين يكون الإنجاز المحتمل للاعبٍ سعودي لديه فرصة الحصول على الجائزة للمرة الثالثة مهما اتَّسع الفارق في الصدى العالمي للحالتين، لأن تبريره متوافقٌ مع ذاته الذي اعتبر مكسبًا لدورينا.



مسيرة سالم مكتملة العناصر ليكون واحدًا من أعظم اللاعبين السعوديين في التاريخ، من جيل الستينيات حتى يومنا هذا. لن أقول: إنه أمرٌ لا يختلف عليه اثنان. فأقع في الخطأ نفسه الذي يُكرَّر بوجهٍ باردٍ حين يُقال: لن يختلف اثنان على اللاعب فلان. لن تنجب الملاعب أفضل منه. أو غيرهما من عبارات التبجيل والتمجيد الشبيهة، وهي نصفها حقيقة، والنصف الآخر تجنٍّ على الحقيقة وسنن الكون!



جائزة الاتحاد الآسيوي مفتوحةٌ للأفضل وفق معاييرها. وفي نسخة بانكوك، استند الترشيح إلى الأداء، وتقييمه بين أغسطس 2025 ويوليو 2026. وعلى الرغم من هذا إلا أننا وجدنا مَن يُدخِل ما قدَّمه فراس البريكان في كأس الخليج، التي كانت في تاريخ انطلاقتها وانتهائها خارج الفترة المقرَّرة لاحتساب نقاطها، لجائزة 2026، ومن بين هؤلاء مع الأسف شخصياتٌ عملت في اتحاد الكرة والأندية، وإعلاميون!



مَن أراد تغيير طريقة الاختيار، فليُحدِّد المعيار الذي يراه أجدر بالتعديل، وليُطالب الاتحاد الآسيوي بتبنيه لا أن ينتقدها بمعاييره الشخصية التي يتوهَّم بأنه أخذ بها! أما رغبتنا في أن يفوز لاعبٌ نحبه فقط، أو حتى يُحرَم منها مَن لا نريده، أو لا يكافئ على مواقفه مع أنديتنا التي أنجز بها مع ناديه، وصنع اسمه وشهرته على حسابها، فهذا غير منطقي، أو فليسمح به الجميع مع الجميع وفي كل الحالات.. طبعًا هذه ما يراه نفرٌ ليس بالقليل من غير العقلاء.