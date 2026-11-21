خسر النصر أمام الأهلي، وربما خسر مع النتيجة أكثر من ثلاث نقاطٍ. خسر جزءًا كبيرًا من حظوظه في سباق الدوري، وكشف عن فريقٍ يريد التحليق نحو البطولات، لكنَّه لا يملك حتى أجنحةً للطيران!

غياب كومان وماني حرم الفريق من أهم أسلحته على الأطراف، وإصابة الغنام كشفت هشاشة الخيارات في خانة الظهير الأيمن، أمَّا الظهير الأيسر، فيبدو وكأنَّه خارج حسابات التعاقدات منذ زمنٍ! فكيف لفريقٍ أن ينافس على بطولةٍ كبرى وهو عاجزٌ عن توفير أبسط مقومات التوازن!؟



والإصابات ليست كل الحكاية، فهناك منعٌ من الاستقطاب، وغيابٌ للبدائل، وملفاتٌ كثيرةٌ تحيط بالفريق، ولا يجد الجمهور إجاباتٍ واضحةً عنها.

والأكثر إزعاجًا، أن النصر يبدو وكأنَّه دخل موسمه الجاري دون مشروعٍ معلنٍ بحجم طموحات جماهيره.



في الموسم الماضي كان الهدف واضحًا: الدوري وحسب. ونجح النصر في تحقيقه.

أما في الموسم الجاري، فلم نسمع عن هدفٍ يتجاوز مطاردة رونالدو للهدف الألف. ونحن هنا لا نقلِّل من قيمة الإنجاز التاريخي للدون، لكنْ هل أصبح الهدف الفردي، هو العنوان الأكبر لموسم النصر؟ وأين هدف البطولات؟



جماهير النصر لا تبحث عن أعذارٍ، ولا تريد أن تسمع في كل تعثرٍ قائمة الغائبين، بل تريد فريقًا يملك البديل قبل أن تقع الإصابة، ويملك الحل قبل أن تقع الخسارة، وإدارةً تضع أمامها مشروعًا واضحًا، ولا تتركه رهينة الظروف.



الخسارة أمام الأهلي ليست نهاية الدوري حسابيًّا، لكنَّها صفعةٌ تستوجب مراجعة كل شيءٍ قبل أن يتحوَّل الابتعاد المبدئي إلى خروجٍ نهائي من المشهد.



يريد النصر التحليق، ويطارد الألف، لكنَّ الحقيقة أن الألف هدفٍ لا يصنع فريقًا، واسم رونالدو وحده لا يكفي لحمل فريقٍ كاملٍ، فمن دون أجنحةٍ.. لن يطير النصر!