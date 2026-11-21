من أهمِّ المكاسب الخاصَّة التي سُعدت بها من الوسط الرياضي الذي تشرَّفت بالانضمام الرسمي إليه عام 2005 مستشارًا قانونيًّا وعضوًا في لجنة الاحتراف، وكثيرٌ من المنتمين اللذين تطرَّقت إليهم في كتابي الذي سيُنشر قريبًا بعنوان «مئة مقال في القانون والإدارة والاستثمار الرياضي»، التي سبق نشرها في صحيفة «الرياضية»، الأخ الصديق الدكتور حافظ المدلج الذي لم يبخل على كل مَن عرفه في الوسط الرياضي والأكاديمي والاجتماعي بأي معلومةٍ بمختلف الطرق والوسائل، منها مقاله المستمر منذ سنواتٍ طويلةٍ في صحيفة «الرياضية».

ما يطرحه الدكتور حافظ بحكم اطِّلاعه الواسع على المشهد الرياضي الإنجليزي والأوروبي والأمريكي من الجوانب الرياضية والاستثمارية، ويُعزِّزه بموقعه في الاستثمار والتسويق على الصعيد الوطني والآسيوي، يأخذ الوسط الرياضي، والإدارة، والأندية الرياضية خطواتٍ إلى الأمام، ولعل ما طرحه أخيرًا بشأن تعديل اسم نادي القادسية إلى نادي الخبر طرحٌ يستحقُّ الدراسة من إدارة النادي وشركة أرامكو لأثره الكبير في دعم مفهوم نادي المدينة الذي يُعزِّز مكانة النادي جماهيريًّا واستثماريًّا كما هو الحال في عديدٍ من الأندية حول العالم، وكذلك أندية أبها ونجران والرياض والدرعية محليًّا.

على الجانب الآخر، كان الأخ فهد المدلج، الرئيس السابق لنادي الفيصلي، ضيفًا على برنامج «في المرمى» مع بتال القوس حيث أكد من خلال خبراته وتجاربه في الإدارة النموذجية للنادي، أن أساس الإدارة السليمة والحوكمة الرشيدة والنزاهة والأمانة والمحاسبة يبدأ وينتهي من الجمعيات العمومية التي تتولى اختيار الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اتحاد القدم، الذي يتولى بدوره اختيار وتعيين أعضاء اللجان التي تدير الرياضة بصورةٍ احترافيةٍ ومحايدةٍ ومستقلةٍ.

هنا أثني على ما طرحه لاتفاقه مع صحيح القانون الرياضي، وأدعو إلى تعاونٍ وثيقٍ بين وزارة الرياضة واتحاد القدم، تتأكَّد من خلاله الوزارة من حُسن اختيار مرشحي الأندية لعضوية الجمعيات العمومية، لتقوم بدورها الصحيح، وتتمكَّن من تطوير أعمال الأندية والاتحاد ورابطة المحترفين.

ولعلي في الختام أطلب من الدكتور حافظ والأخ فهد تفعيل مبادرة تحويل مسمَّى نادي الفيصلي ليكون نادي حرمة بما يُعزِّز هويته وانتماءَه المجتمعي.