لم تكن جائزة أفضل لاعبٍ في آسيا 2026 مجرَّد منافسةٍ بين ثلاثة مرشَّحين، فقد سبقت إعلانها تكهناتٌ واسعةٌ، وتباينت الترشيحات بين سالم الدوسري، وفراس البريكان، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند.

ومع إعلان فوز الحارس الإيراني، انتقل الجدل من توقُّع اسم الفائز إلى التساؤل عن المعايير التي رجَّحت كفته، خاصَّةً مع اختلاف مراكز اللاعبين، وإنجازاتهم الفردية والجماعية! وهنا تبدأ القضية الفنية الأهم: كيف تُقاس الأفضلية، وما العوامل التي تحسمها؟

توضح معايير الاتحاد الآسيوي المنشورة جانبَين مهمَّين: شروط أهلية المرشَّح، ونظام النقاط المستخدم في تكوين القائمة المختصرة. وتختلف قيمة جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة باختلاف البطولة، إذ تبلغ 60 نقطةً في كأس العالم، مقابل 40 في كأس آسيا، و15 في دوري أبطال آسيا، وفق جدول النقاط المنشور.

وحصل بيرانفاند على جائزة أفضل لاعبٍ أمام بلجيكا في مونديال 2026 بعد مساهمته في التعادل السلبي، لكنَّ إيران غادرت البطولة من دور المجموعات عقب تعادلها مع مصر. وهنا تظهر أهمية التمييز بين التأثير الفردي للحارس، والإنجاز الجماعي لمنتخبه.

وينصُّ البند الرابع من المعايير المنشورة على اعتبار إنجازات اللاعب وفريقه من المعايير الرئيسة للاختيار، بينما يوضح البند السابع دور لجنة الخبراء الفنيين في دراسة المرشحين. وهذا يطرح تساؤلًا عن كيفية الموازنة بين نقاط بيرانفاند الدولية، وإنجاز البريكان القاري مع الأهلي، ومساهمات سالم الدوسري مع الهلال والمنتخب.

وتزداد صعوبة المفاضلة عند مقارنة حارس مرمى يُقاس تأثيره بالتصديات، ومنع الأهداف، بمهاجمٍ، أو لاعب وسطٍ يُقيِّم بصناعة الفرص والتسجيل، فاختلاف المراكز يتطلَّب قراءةً فنيةً تراعي طبيعة المسؤوليات، إلى جانب قيمة البطولات فنيًّا.

ومع عدم نشر الكشف التفصيلي لنقاط المرشحين، تبقى الحاجة إلى توضيح كيفية تطبيق المعايير، ودور التقييم الفني في القرار النهائي.

فالقضية ليست التقليل من إنجاز بيرانفاند، أو ترجيح اسمٍ آخرَ مسبقًا، وإنما ضمان أن تكون معايير الجائزة واضحةً، وأوزانها مفهومةً، ونتيجتها قابلةً للتفسير والتحقق.