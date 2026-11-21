تمسّك مسؤولو نادي الاتحاد بحقهم القانوني في الشكوى المقدمة ضد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية مطالبته بالحصول على كامل قيمة عقده المتبقي، عقب قرار فسخ التعاقد معه، وفقًا لما كشفت عنه مصادر خاصة لـ«الرياضية».

وبحسب المصادر ذاتها، يرى الاتحاديون أنَّ موقف النادي سليم من الناحية القانونية، استنادًا إلى البند الخاص بالشرط الجزائي، الذي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين عند توقيع العقد، والمقدّر بما يعادل رواتب أربعة أشهر تقريبًا، في الوقت الذي يطالب فيه المدرب البرتغالي بالحصول على كامل مستحقاته عن المدة المتبقية من عقده.

وأشارت المصادر إلى أنَّ إدارة الاتحاد قدَّمت كافة الحيثيات والمستندات التي تدعم موقفها، وتؤكد سلامة الإجراءات والبنود الواردة في العقد الموقّع بين الطرفين.

وأضافت أنَّ النادي لا يستبعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في حال استمرار القضية وعدم التوصل إلى تسوية ودية تنهي الخلاف بين الطرفين.

وكانت «الرياضية» أشارت في خبر نشرته بتاريخ 23 يونيو الماضي إلى مطالبة كونسيساو بالحصول على كامل قيمة عقده المتبقي، في ظل الخلاف القائم بين الطرفين حول المستحقات المالية المترتبة على فسخ التعاقد، ويتضمن عقد البرتغالي شرطًا جزائيًّا يقترب من رواتب أربعة أشهر، في حال فسخ العقد خلال الموسم الأول، إلى جانب بند يمنح النادي حق إنهاء التعاقد دون التزامات مالية إضافية إذا أخفق المدرب في تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى خلال الموسمين الثاني والثالث.