أهدر فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز بفارق ثمان نقاط بعدما تعادل 2-2 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، السبت، لحساب الجولة الحادية عشرة.

وبدا أرسنال في طريقه لقضاء أمسية سهلة خلال الشوط الأول، وتقدم في الدقيقة 33 عندما انطلق إبيريتشي إيزي لاستقبال تمريرة من الألماني كاي هافرتز، قبل أن يسدد الكرة مباشرة في الشباك، معلنًا عن أول أهدافه في الدوري منذ أبريل الماضي بحسب «أوبتا».

وفي الشوط الثاني أدرك نيوكاسل التعادل، إذ استخلص وليام أوسولا الكرة من مارتن أوديجارد بعد رمية تماس، ومرر المهاجم الدنماركي الكرة إلى هارفي بارنز الذي سيطر على الكرة قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك «49».

وهذا الهدف هو الأول بارنز في 15 مباراة خاضها في الدوري ضد أرسنال. كما هو الأول الذي يستقبله الفريق اللندني وهو متقدم في جدول الترتيب الموسم الجاري.

وأسفرت هجمات نيوكاسل عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62 عندما سدد ماليك تياو من مسافة قريبة بعد فشل أرسنال في إبعاد ركلة ركنية.

واضطر الحارس الإسباني ديفيد رايا للخروج مصابًا ليحل مكانه مواطنه كيبا أريزابالاجا.

ونجح أرسنال العودة إلى المباراة في الدقيقة 78، إذ توج نوني مادويكي هجمة جماعية سلسة لأرسنال بتسديدة بقدمه اليسرى فشل الحارس لوكاش هورنيتشيك في التعامل معها بصورة أفضل.

وبهذا التعادل، رفع أرسنال، حامل اللقب، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن برايتون ألبيون، الذي يمكنه تقليص الفارق عندما يحل ضيفًا على هال سيتي الأحد. أما نيوكاسل فرفع بدوره رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ12.