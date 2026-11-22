ابتعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم بصدارة الدوري بالفوز السبت على مضيفه نيس 3-2، لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري في مباراة شهدت إصابة مهاجمه الدولي ديزيريه دويه بإلتواء في الركبة وخروجه على نقالة.

تقدم نيس من أول هجمة له بعد السيطرة على الكرة في منطقة متقدمة من الملعب، عن طريق المهاجم الجزائري محمد عمورة بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة «8».

وأدرك سيني مايولو التعادل من ركلة جزاء «31» تم احتسابها بسبب لمسة يد، ⁠وبعد ⁠مراجعة تقنية حكم الفيديو.

وعزز دوي تقدم باريس بالهدف الثاني في غضون 60 ثانية من تمريرة عرضية من المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي. لكن بعدها بسبع دقائق، تم حمله خارج الملعب على نقالة بعد أن انهار عند وضع وزنه على ساقه اليمنى أثناء محاولته الاستدارة بالكرة.

وشارك المهاجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي مكان دويه، عائدًا بعد غياب دام شهرًا، ليصنع هدفًا للفرنسي فيران توريس الذي وسع تقدم الفريق «85» قبل أن يقلص علي عبدي الظهير الأيمن لفريق نيس، الفارق بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع ⁠باريس، حامل اللقب، رصيده إلى 26 نقطة، بينما تجمد نيس عند 17 نقطة بالمركز السابع.

وقال الإسباني لويس إنريكي لقناة «ليج 1+» عن إصابة دويه: «علينا انتظار الفحوصات، لكنها إصابة خطيرة». وأضاف في المؤتمر الصحافي: «إنها إصابة واضحة رأيناها في لقطات التلفزيون. الأمر صعب، لكن يجب أن نعرف أن هذه أمور تشكل جزءًا من حياة اللاعب المحترف ويجب تقبّلها».