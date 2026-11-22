تفادى فريق إشبيلية الإسباني الأول لكرة القدم خسارة «ديربي الأندلس» عندما أدرك التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع السبت، وحرم جاره وضيفه ريال بيتيس من المركز الثالث مؤقتًا، وذلك لحساب المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.

وكان بيتيس في طريقه إلى تحقيق فوزه الثالث تواليًا والتاسع الموسم الجاري عندما تقدم عن طريق المهاجم البرازيلي أنتوني «50» لكن كيكي سالاس أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج المنطقة أخفق الحارس ألفارو بايييس في التعامل معها فأفلتت من بين يديه إلى الشباك.

واكتفى بيتيس بنقطة واحدة عزز بها رصيده في المركز الرابع بـ27 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد الثالث والذي يحل ضيفًا على جاره خيتافي الأحد، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.

وحقق فالنسيا فوزًا ثمينًا هو الثالث له الموسم الجاري، عندما تغلب على مضيفه رايو فاييكانو بهدف وحيد سجله خوسيه كوبيت «41».

وتخلص فريق «الخفافيش» من مراكز الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، وارتقى من المركز التاسع عشر قبل الأخير إلى السابع عشر، فيما تجمد رايو فاييكانو الذي مني بخسارته الثانية تواليًا، عند 12 نقطة بالمركز الرابع عشر.

كما تغلب ديبورتيفو ألافيس على ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 3-1 وتقدم إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وسجل أنخل بيريس «2» والأرجنتيني لوكاس بوي «62» ودينيس سواريس «90» أهداف ألافيس، والأرجنتيني ناهويل تيناغليا «41 » بالخطأ في مرمى فريقه.

وأهدر بوي ركلة جزاء في الدقيقة 55 ليتراجع إلى المركز الحادي عشر بـ 15 نقطة.