حافظ فريق الأهلي الأول لكرة الطائرة على صدارته للدوري الممتاز بفوزه على مضيفه الفتح 3-0، السبت على صالة الأخير في الأحساء ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وسجل الفريق الأهلاوي انتصاره الرابع تواليًا معززًا موقعه في الصدارة بالعلامة الكاملة «12 نقطة».

وفي مباراة ثانية، كسب الهلال مضيفه الابتسام 3-0 على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف، وبذلك رفع رصيده إلى 9 نقاط ويحتل المركز الثاني، متقدمًا على الاتحاد صاحب المركز الثالث والفائز على الهداية 3-0، الجمعة بأفضلية نسبة النقاط داخل الأشواط، مع خوض الفريقين 3 مباريات فقط مقابل 4 مباريات للأهلي.

وشهدت مواجهة النور والخويلدية، التي احتضنتها صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، أكثر مباريات الجولة تنافسية، بعدما امتدت إلى 5 أشواط، حسمها الخويلدية لصالحه بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويحتل المركز الخامس، فيما حصد النور نقطته الأولى في الدوري.

وتتواصل منافسات الدوري الممتاز، بأربع مواجهات ضمن الجولة الخامسة، 30 نوفمبر الجاري، إذ يلتقي الابتسام والنور على صالة نادي الخليج، ويواجه الاتحاد نظيره الفتح على صالة نادي الاتحاد. وفي اليوم ذاته، يستضيف المتصدر الأهلي نظيره العلا على صالة النادي الأهلي، فيما يلتقي الخويلدية والهلال على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.