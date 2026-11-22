فاز فريق ليون الفرنسي الأول لكرة القدم على مضيفه ليل، السبت، لحساب الجولة الحادية عشرة للدوري الفرنسي، فيما اكتفى تولوز ولانس بالتعادل 1-1.

بدأ ليون المباراة بحماس كبير، وضغط بقوة منذ الدقائق الأولى. ورغم فرصة مبكرة لليل في الدقيقة الخامسة، بتسديدة نصف طائرة من لاعب الوسط الجزائري نبيل بن طالب، تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

حاول لاعبو ليون تدريجيًا فرض أسلوب لعبهم على دفاع ليل المتماسك، كما تجلى ذلك في كيتو ناكامورا، الذي سرعان ما أثبت خطورته بتمريرة حاسمة للقائد كورنتين توليسو، الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى في الدقيقة 11.

ومع مرور الوقت في الشوط الأول، ازداد ليون ثقةً بنفسه، وصنع العديد من الفرص الواعدة، لا سيما بفضل جهود إرنست نوماه وخاليس مراح وتانر تيسمان.

وأثمرت ضغوط ليون عن الهدف الأول في الدقيقة 40، بعد تمريرة من توليسو، أطلق بعدها مادز بيدستروب تسديدة بالقدم اليمنى استقرت في الشباك بعد أن ارتطمت بالقائم.

بدأ لاعبو ليون الشوط الثاني بشكل مثالي، وبدا عليهم الخطر منذ البداية، لكن كل الهجمات من كلا الفريقين لم تثمر عن أي أهداف، ليخطف الفريق الضيف ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن باريس إف سي الثالث.

أما ليل فأهدر فرصة تقليص الفارق في الصدارة مع باريس سان جيرمان إلى نقطتين، وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى، خطف لانس التعادل أمام تولوز 1-1 لحساب الجولة نفسها من الدوري الفرنسي.

دخل لانس اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد ديدييه ديغارد، وسط طموحات كبيرة لاستعادة التوازن بعد سلسلة من الخسائر المتتالية محليًا وأوروبيًا، لكنه استقبل الهدف الأول بتوقيع جيسن راسيل رووي «39»، وانتهى عليه الشوط الأول الذي فرّط فيه تولوز في سيطرته.

ودخل لانس الشوط الثاني باندفاع هجومي أثمر سريعًا عن هدف التعادل في الدقيقة 47، بتوقيع لاعب الوسط ميكائيل كويزانس. ورغم السيطرة الميدانية والمحاولات المستمرة حتى اللحظات الأخيرة، غاب التوفيق عن هجوم لانس في ترجمة الفرص إلى هدف ثانٍ، بينما تكتل تولوز دفاعيًا ليخرج بنقطة ثمينة من ملعب بوليرت.

دفع مدرب لانس ديدييه ديغارد بالظهير الدولي السعودي سعود عبد الحميد بديلًا في الدقيقة 58، ليشارك في الضغط الهجومي من خلال الانطلاقات السريعة والضغط العالي في نصف ملعب تولوز، ليكمل فريقه الدقائق المتبقية من دون إحداث أي اختراق في دفاعات المنافس.

وبهذه النتيجة، رفع لانس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، وبالرصيد ذاته احتل تولوز المركز الثاني عشر.