خطف فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم الفوز من أمام ضيفه سيلتا فيجو، عندما قلب عليه الطاولة بفوز بشق الأنفس 2-1، السبت، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، لحساب المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.

وكان سيلتا فيجو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه بابلو دوران في الدقيقة السادسة، وانتظر الريال، الذي أهدر نجمه وهدافه الدولي الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء «38»، الشوط الثاني لقلب النتيجة بهدفين للإنجليزي جود بيلينجهام «66» والبديل كارلوس إيسبي «85»، الذي سجل هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم، وجميعها قادت الفريق إلى انتصارات متأخرة.

وهو الفوز السادس تواليًا للريال، وتحديدًا منذ خسارته في الديربي أمام جاره اللدود أتلتيكو 1-2 في المرحلة السابعة، ضمن سلسلة تضمنت فوزه على ملعب غريمه برشلونة 2-1 في الكلاسيكو، والتاسع تواليًا في مختلف المسابقات.

ورفع ريال مدريد، الذي يستقبل أيندهوفن الهولندي الأربعاء في الجولة السادسة من دوري المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا، حيث يرصد مواصلة العلامة الكاملة، رصيده إلى 33 نقطة، بفارق الأهداف خلف برشلونة الذي يستضيف فياريال الأحد