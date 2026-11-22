أخضر 17 مستعد

المنتخب السعودي تحت 17 عاماً، يختتم تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة نظيره الفرنسي، الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في قطر. (المركز الإعلامي - المنتخب السعودي)