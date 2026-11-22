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أخضر 17 مستعد
2026.11.22 | 05:06 am
المنتخب السعودي تحت 17 عاماً، يختتم تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة نظيره الفرنسي، الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في قطر. (المركز الإعلامي - المنتخب السعودي)
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