يرفع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم شعار التعويض عندما يواجه نظيره الفرنسي في تمام الساعة 4:30 من عصر الأحد على ملعب أسباير في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم للناشئين.

وكان الأخضر في طريقه إلى افتتاح مشواره المونديالي بطريقة مثالية عندما تقدم مرتين أمام الأوروجواي، لكن منافسه نجح في العودة قبل أن يسجل هدفًا متأخرًا منحه الفوز 3-2.

ويدرك أحمد الحنفوش مدرب المنتخب السعودي أن الخطأ سيكون ممنوعًا أمام الفرنسيين؛ لذا يتوقع أن يرمي بكل أسلحته من أجل حصد النقاط الثلاث والإبقاء على حظوظ التأهل إلى الدور الثاني ومن ثم التقدم خطوة نحو تكرار إنجازه التاريخي والمتمثل في تتويجه بلقب مونديال 1989.

في المقابل، يطمح المنتخب الفرنسي في تحقيق انتصاره الثاني تواليًا من أجل العبور إلى الدور الثاني معولًا في ذلك على مجموعة من المواهب الصاعدة وفي مقدمتها لوان ميريفيلد نجم أكاديمية نانت الذي سجل هدفين أسهما في فوز منتخبه 3-1 على هايتي في الجولة الأولى.

ويتأهل إلى دور الـ32 من المونديال متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.