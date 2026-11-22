يدخل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، الأحد، مبارياته الثانية في دور المجموعات من كأس العالم للناشئين 2026 في قطر، أمام فرنسا، بسجل لا يعرف الخسارة في هذه المرحلة.

ويظهر سجل الأخضر في الجولة الثانية من المونديال ثلاثة تعادلات وانتصارًا واحدًا، إذ تعادل مع نيجيريا 0-0 في 2 أغسطس 1985 بداليان في الصين.

وفي 15 يوليو 1987 بمونتريال في كندا، تعادل مع البرازيل 0-0، وفي 12 يونيو 1989 بإدنبرة في أسكتلندا، تعادل مع غينيا 2-2، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على نيوزيلندا 3-2 في 8 نوفمبر 2025 بالدوحة.

يشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم، إلى جانب الأخضر، فرنسا والأوروغواي وهايتي.

ميدانيًا، أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية مساء السبت تحت إشراف المدرب أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، حيث طبقوا مرانًا لياقيًا أعقبه تدريب تكتيكي، قبل أن تختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.

وكان المنتخب السعودي افتتح مشواره في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بالخسارة أمام نظيره الأوروجوياني 3-2، الخميس