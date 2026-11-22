في زيجينشور الواقعة في جنوب السنغال، المدينة المعروفة بإنتاجها مواهب كروية واعدة، وُلد معمر ديوب سيدي في الثاني عشر من يناير 2003 .

في 28 سبتمبر 2026، حط رحاله في الأحساء منطلقًا مع فريق النجوم الأول لكرة القدم المنافس في دوري الدرجة الثانية.

لم يمضِ وقت طويل حتى كتب اسمه في سجل التاريخ الكروي السعودي، السبت، في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية، خلال مواجهة القوس على ملعب الأخير في الخرمة، بعدما سجل ديوب أسرع هدف في تاريخ المسابقات الرسمية السعودية.

جاء الهدف بعد 3 ثوانٍ فقط من صافرة البداية، مستغلًا تقدم حارس المرمى، ليرسل الكرة مباشرة إلى الشباك. وانتهت المباراة بفوز كبير للنجوم بنتيجة 5-1، وأصبح الهدف حديث الوسط الرياضي، رغم أنه لم يُوثّق جيدًا بالكاميرات التلفزيونية بسبب سرعته الاستثنائية.

يبلغ طول ديوب 1.80 متر، ويلعب بالقدم اليمنى، ويتقن مراكز الهجوم، خاصة الجناح الأيسر، كما يمكنه اللعب على الجناح الأيمن أو مهاجمًا ثانيًا.

بدأ مشواره الكروي في أكاديميات السنغال، وبرز بشكل خاص مع أكاديمية جينيراسيون فوت الشهيرة، التي خرّجت نجومًا عالميين مثل ساديو ماني.

لعب مع الفريق الأول للأكاديمية، وشارك أيضًا في دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

وفي سبتمبر 2024، انتقل إلى تونس للانضمام إلى النادي الرياضي البنزرتي، وقضى هناك نحو موسمين، وشارك في 48 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، فيما تُقدّر قيمته السوقية حاليًا بـ190 ألف يورو.