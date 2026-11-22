يقود التونسي محمد دحمان، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم المكلف خلفًا للإيطالي جيوفاني سوليناس المستقيل من منصبه رسميًا التدريبات الجماعية الأحد وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكانت إدارة الفيصلي أعلنت الأحد تكليف دحمان المدير الرياضي في النادي منذ الموسم الماضي بتولي مهمة تدريب الفريق حتى التعاقد مع مدرب جديد .

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي اقتربت من التعاقد مع السعودي سعد الشهري لقيادة الجهاز الفني حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف المصدر عن أن التونسي دحمان سيشرف على الفريق في مواجهة الدرعية الخميس المقبل ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

يملك دحمان خبرة كبيرة في الملاعب السعودية، إذ سبق له تدريب عدة الأندية، أبرزها القادسية والحزم والعين والبكيرية.

ويحتل الفيصلي المركز 15 في سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من انتصارين وأربعة تعادلات وست خسائر.