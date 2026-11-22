وصلت بعثة أكاديمية نادي القادسية لكرة القدم الأحد إلى مدينة برشلونة الإسبانية، من أجل إجراء معسكر خارجي.

ويتضمن المعسكر برنامجًا متنوعًا من الأنشطة والتجارب الرياضية والتعليمية، التي تسهم في صقل مهارات اللاعبين وتطوير قدراتهم الفنية والشخصية، إلى جانب تعزيز روح الفريق والانضباط والعمل الجماعي.

ويأتي المعسكر الخارجي ضمن إطار استراتيجية أكاديمية القادسية الهادفة إلى توفير بيئة تطويرية متكاملة للمواهب الناشئة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاكتساب خبرات جديدة، بما يدعم مسيرتهم الرياضية ويعزز تطورهم على المستويين الفني والشخصي.