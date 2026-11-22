يبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، مسيرته مع «الشياطين الحُمر» بلقاء يجمعه مع ليفربول، الأحد، في مستهل مهمته لانتشال فريق يعاني من اختلالات كبيرة، ويقبع في منطقة الهبوط بالدوري الممتاز.

ويتولى بوكيتينو قيادة فريقه الجديد في ملعب «أنفيلد» بعد أيام فقط من إنهاء فترته مدربًا للمنتخب الأمريكي.

ويحاول المدرب السابق لتوتنام، تشيلسي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في «أنفيلد» كون الفوز سيعد مكسبًا لافتًا إضافيًا وسيمنحه زخمًا فوريًا وهو يكافح لرفع النادي في سلم الترتيب.

وجاءت نتائج يونايتد الموسم الجاري تحت قيادة مايكل كاريك، المدرب المقال من منصبه، سيئة على مستوى الأرقام تاريخيًا.

ويُعد رصيد يونايتد البالغ ثماني نقاط، بعد 10 مباريات الأدنى له في هذه المرحلة من موسم الدوري منذ 40 عامًا.

ويواجه رجال المدرب الجديد بعد رحلتهم إلى «أنفيلد»، برنتفورد، نيوكاسل، كوفنتري، وكريستال بالاس، أسهل نظريًا، لكن يونايتد لم يحقق سوى فوز وحيد في مبارياته العشر الأولى في الدوري.