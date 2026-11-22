أوضح البرتغالي برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن النادي عرض عليه عقدًا جديدًا، لكن المفاوضات توقفت مؤقتًا مع تركيز «الشياطين» ​على تحسين نتائجه في الدوري الممتاز.

وقال فرنانديز في مقابلة مع «سكاي سبورتس» بُثّت الأحد: «نعم، ​عرض ‌علي ⁠النادي ​عقدًا جديدًا، ⁠لذا أعتقد أن هذا يدل على رغبة النادي في بقائي، وكما قلت، لا توجد مفاوضات جارية حاليًا».

وأضاف اللاعب البرتغالي: «تحدثنا عن العقد في نهاية الموسم الماضي، وبدأنا الموسم الجاري بالحديث عن العقد، لكن نظرًا للظروف التي يمر فيها الفريق والنادي، قررت تأجيل الأمر لأني ⁠لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ‌سواء لي أو للنادي، ‌للحديث عن المفاوضات، الأمر الأهم الآن ​هو أن يعود الفريق إلى الفوز بالمباريات».

وردًا على التقارير الصحافية التي تزعم أن فرنانديز يُطالب بمزيد من المال، وعقدًا لمدة أطول، أكد الدولي البرتغالي على أن أولويته هي البقاء في ملعب «أولد ترافورد»، والمساعدة في تحسين حظوظ النادي.

وينتهي عقد فرنانديز الجاري في نهاية الموسم، ويملك يونايتد خيارًا لتمديد العقد عامًا إضافيًا حتى يونيو 2028، ما يمنح الفريق مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط جديدة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز ‌قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه مرة واحدة فقط في ⁠أول 10 ⁠مباريات، وهي أسوأ بداية موسم للنادي منذ 40 عامًا.

ويتولى ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الجديد الذي عُين بعد إقالة مايكل كاريك، نوفمبر الجاري، قيادة الفريق الأحمر في مباراته الأولى أمام ليفربول، صاحب المركز الخامس، الأحد.