كشف الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، كواليس الخطأ الذي وقع فيه خلال استعادة الطاقة خلال اللفة الأخيرة، مفوتًا فرصة الفوز بجائزة لاس فيجاس الكُبرى، الجولة الـ21 من بطولة العالم للفورمولا 1، التي تُوّج فيها الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وأوضح أنتونيلي، في حديثه بعد السباق إلى وسائل الإعلام، صباح الأحد، أن تغيير إعدادات استخدام الطاقة لم يكن سبب المشكلة، بل إن محاولته إدارة الفارق خلف فيرستابن أخلّت بدورة استعادة الطاقة في السيارة، قائلًا: «أعتقد أن تغيير إعدادات نشر الطاقة كان قرارًا جيدًا، لأنه كان الخيار الأفضل للبقاء في المقدمة بعد المنعطف الأخير، في حال تمكنت من تجاوز ماكس قبل المنعطف 14، لكن لأنني أردت الإبقاء على وضعية التجاوز، رفعت قدمي عن دواسة الوقود ثم ضغطت عليها مجددًا للحفاظ على قدر من السرعة، وهذا أفسد عملية استعادة الطاقة بالكامل، وأصبحت البطارية فارغة تمامًا عند المنعطف الأخير».

وأضاف السائق الإيطالي: «خسرت أكثر من ثانية عند الاقتراب من المنعطف الأول، ولم أعجز فقط عن البقاء قريبًا من ماكس ومنح نفسي فرصة جيدة للفوز، بل تجاوزتني سيارتا ماكلارين بسهولة أيضًا، وخسرت منصة التتويج، ربما كان ذلك خطأ من جانبي، لكن في تلك اللحظة كان الأمر صعبًا للغاية، لأنني اعتقدت أني أفعل الشيء الصحيح للبقاء خلفه والاحتفاظ بفرصة التجاوز».

وبدأ سائق مرسيدس، بطل العالم الذي انطلق من المركز السادس، قادرًا على انتزاع الفوز من فيرستابن، لكن تعديلًا بسيطًا في الضغط على دواسة الوقود، استغرق جزءًا من الثانية، استنزف طاقة بطاريته بالكامل ومنح سائق ريد بول فرصة لالتقاط أنفاسه فيما تسبب بتراجع الإيطالي إلى المركز الرابع.

وبعدما سجل الزمن الأسرع في تصفيات، قبل أن يتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب عقوبة مرتبطة بمكونات وحدة الطاقة، اعتمد أنتونيلي استراتيجية مختلفة للإطارات، بدأت بتركيبة متوسطة الليونة، ثم انتقل إلى الإطارات اللينة، ليشق طريقه مجددًا إلى دائرة المنافسة.

وأصبح أنتونيلي التهديد الوحيد المتبقي لفيرستابن، بعدما انغلقت مكابح البريطاني جورج راسل، واصطدم بالحاجز عند المنعطف الخامس في اللفة 48 من أصل 50 تكون منها السباق، لكن مع التوجه إلى اللفة الأخيرة، تباطأت سيارة مرسيدس بشكل مفاجئ عند الخروج من المنعطف الأخير، ما أتاح لنوريس، سائق ماكلارين وزميله الأسترالي أوسكار بياستري، الذي انطلق من المركز السابع عشر، تجاوز الإيطالي عند المنعطف الأول.