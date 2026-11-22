ينتظم أجانب فريق الفتح الأول لكرة القدم الدوليون في التدريبات، الأحد، عقب انتهاء ارتباطاتهم مع منتخبات بلادهم، حسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وخلال فترة التوقف الجارية، استُدعي الجناح السلوفاكي لوكاس هاراسلين، والقُمري زايدو يوسف، لاعب الوسط، والتوجولي كينيدي بواتينج، قلب الدفاع، لتمثيل المنتخبات الأولى لبلادهم، فيما التحق زميلهم المغربي حسام الصادق، لاعب الوسط، بفئة شباب «أسود الأطلس».

ويستعدُّ الفتح لاستئناف مبارياته الرسمية بمواجهة الرياض، 26 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق المركز الـ 16 برصيد ست نقاطٍ، جمعها من فوزٍ واحدٍ، وثلاثة تعادلاتٍ، مقابل ثماني هزائم بعد مرور 12 جولةً من المسابقة.