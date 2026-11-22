أعلنت اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الـ 11 الجدول الزمني المعتمد للفحص الطبي لجميع الفئات المشاركة في الحدث الكبير.

وبدأت اللجنة الطبية، الأحد، في استقبال الفرديات المشاركة في لون الشقح والحمر عند بوابة رقم ثلاثة من الـ 09:00 صباحًا حتى الـ 03:00 عصرًا، على أن تستكمل خلال الأيام المقبلة الفحص على بقية الألوان قبل انطلاقة المهرجان 1 ديسمبر المقبل.

وبدأ النادي في التسجيل بمسابقة الفحل المنتج في جميع الألوان الشعل والحمر والشقح والصفر والوضح والمجاهيم.

وكشف النادي عن رئيس لجنة التحكيم، ورؤساء لجان التحكيم المتخصصة، ورئيس اللجان الطبية في المهرجان.

ويقود خالد بن حثلين رئاسة لجان التحكيم، والصيفي الدوسري رئيس لجنة القبول واللون والتشبيه، وحشر السبيعي رئيس لجنة المجاهيم، وفيصل بن حثلين رئيس لجنة التدقيق، ونواف العتيبي رئيس لجنة العدد والوسم والتسنين، والدكتور مرزوق النتو رئيس اللجان الطبية.