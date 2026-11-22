يخوض فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، وثالث الترتيب، الأحد، اختبارًا لا يخلو من صعوبة، عندما يحل ضيفًا على أتالانتا، الذي يقع بالمرتبة الثانية عشرة في سلم الترتيب، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري «سيريا آي».

ويحاول رجال الروماني كريستيان كيفو، مدرب الفريق، استثمار فوزهم على كومو، بثنائية نظيفة ومواصلة الصحوة بتحقيق الفوز الثاني تواليًا، منذ خسارتهم أمام ميلان الجار، والتي أزاحتهم عن الصدارة.

ولا تُعد مهمة الإنتر سهلة أمام أتالانتا، الذي يسعى هو الآخر إلى استعادة مستواه في المواسم السابقة، والذي سيخوض مواجهة الأحد بمعنويات عالية عقب إيقافه سلسلة من أربع مباريات من دون انتصار «تعادلان وخسارتان» بفوزه على مونتسا 1ـ0 في المرحلة الحادية عشرة.

وفي حال تفوق الإنتر في المباراة، سيخطف وصافة جدول الترتيب من روما الثاني، وبفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو المتصدر.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي يوفنتوس مع فينيتسيا، وبولونيا مع أودينيزي، وساسوولو مع جنوى، وميلان مع فروزينوني.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء مونتسا مع فيورنتينا.