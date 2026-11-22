أحرز فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، لقب كأس سودأميريكانا، المعادلة لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في أمريكا الجنوبية، بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو البرازيلي بنتيجة 2ـ0، صباح الأحد، في بارانكيا، المدينة الكولومبية، محققًا أول لقب قاري له منذ 18 عامًا.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يحرز فيها نادي بوينس أيرس، عاصمة الأرجنتين هذا اللقب بعد 2004 و2005.

وجنّ جنون آلاف المشجعين فرحًا وهم يشاهدون بوكا يرفع الكأس القارية التي طال انتظارها، بتركيبة تعكس هويته الخاصة، الأسطورة خوان رومان، ريكيلمي رئيسًا للنادي، ولياندرو باريديس، بطل العالم قائدًا للفريق، وأحد أبناء النادي رودولفو أروابارينا مدربًا.

وأضفى باريديس، المتوّج مع ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022، أهمية خاصة على الانتصار، لكنه تأثر بشدة بالحرارة وأغمي عليه خلال مقابلة تلفزيونية قبل أن يستعيد عافيته بعد وقت قصير، قائلًا: «اللقب الأهم بالنسبة إليّ من دون أدنى شك، بسبب ما يعنيه لي هذا النادي».

وأعاد معقل المنتخب الكولومبي فتح أبوابه لهذه المواجهة التي تلقى فيها مينيرو خسارته الثالثة تواليًا في نهائي قاري، بعد سقوطه في كأس ليبرتادوريس 2024 وسودأميريكانا 2025.

وسجّل سانتياجو أسكاسيبار، والأوروجوياني ميجيل ميرينتييل، هدفيّ المباراة أمام بحر من المشجعين، تقدّمهم الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، لاعب كرة المضرب السابق.

ونجح لاعبو بوكا في تجاوز صعوبة المباراة التي اتسمت برطوبة مرتفعة، ظهرت آثارها في الملعب الذي أُعيد تأهيله حديثًا، ليمنحوا فريقهم لقب أكثر الأندية تتويجًا في سودأميريكانا بثلاثة ألقاب.

وتذوّق بوكا نشوة المجد القاري آخر مرة 2008 عندما أحرز كأس ريكوبا «سوبر» سودأميركانا، بوجود ريكيلمي في أرض الملعب، ومع هذا التتويج، أضاف كأسًا جديدة إلى خزائنه الحافلة التي تضم 6 ألقاب في ليبرتادوريس، وثلاثة ألقاب في كأس الإنتركونتيننتال.

وبذلك يلعب بوكا جونيورز على لقب ريكوبا سودأميريكانا، المعادلة للكأس السوبر الأوروبية، ضد الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس، علمًا أن المباراة النهائية ستجمع السبت المقبل في مونتيفيديو، بين إستوديانتيس لا بلاتا الأرجنتيني، وبالميراس البرازيلي.