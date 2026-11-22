يستعين الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، بالدولي محمد الكويكبي في القائمة الأساسية أمام النهضة العماني على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الكويكبي شارك في التدريبات الجماعية بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول بمعسكر الدوحة في العاصمة القطرية بجانب البلغاري مارين بيتكوف والجزائري زين الدين بلعبيد والمغربي يونس البحراوي.

وواصل التعاون تدريباته اليومية تحت قيادة رازوفيتش وأجرى الفريق، الأحد، تدريبه الصباحي عند الـ 10.30 صباحًا بمشاركة جميع اللاعبين على أن تكون الحصة التدريبية المسائية عند الـ 06:00 مساءً في المنشأة القديمة للنادي بعد الانتقال هناك بسبب الزراعة الشتوية.

ويتصدر التعاون ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2 برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الريان القطري صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن الفيصلي الأردني الثالث، و10 نقاط عن النهضة العماني الأخير.