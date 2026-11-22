يضع الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لمساته النهائية في التدريب الأخير، مساء الأحد، على ملعب استقلول في مدينة فرغانة الأوزبكية، استعدادًا لمواجهة نيفتشي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويرجح لـ«الرياضية» مصدر خاص أنَّ إنزاجي سيقرر ما إذا كان سيعتمد على متعب الحربي أو حمد اليامي، لتعويض غياب محمد محزري الذي لم يرافق البعثة في رحلة أوزبكستان بسبب الإصابة، على أن تحدد القائمة النهائية في الاجتماع الفني ظهر الإثنين.

ويفتقد الهلال إلى جانب محزري في هذه المواجهة سالم الدوسري لعدم الجاهزية، وسلطان مندش والفرنسي سايمون بوابري بسبب الإصابة، فيما يعود إلى القائمة الأساسية الهولندي سامرفيل، بعد أن قضى عقوبته الانضباطية «3 مباريات».

من جانب آخر، يظهر إنزاجي برفقة أحد اللاعبين في المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في المركز الإعلامي لملعب المباراة، للحديث عن المواجهة التي تنطلق عند الـ04:45 مساء الإثنين المقبل، فيما تقرر أن يرتدي الهلال الطقم الأبيض بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقد مساء اليوم في مدينة فرغانة.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة مجموعة «الغرب» لدوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 9 نقاط، مبتعدًا عن المتصدر العين الإماراتي بفارق ثلاث نقاط.