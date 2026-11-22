أعلنت شركة «Ubisoft» عن تفعيل ميزة اللعب المشترك «Cross-Play» رسميًا في لعبة «The Division 2»، لتتيح للاعبين عبر مختلف المنصات الانضمام إلى فرق واحدة، وخوض المهام والتحديات معًا، من دون قيود تقنية تفصل بين الأجهزة.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الخطوة المنتظرة تم تفعيلها بالتزامن مع إطلاق فعالية «Shepherd Event» الجديدة داخل اللعبة، والتي تهدف إلى تشجيع التعاون، ومساعدة اللاعبين الجدد والعائدين من خلال تقديم مكافآت حصرية، وتحديات جماعية تعزز من روح العمل المشترك في عالم اللعبة المفتوح.

ويُعد تفعيل اللعب المشترك نقلة نوعية تطيل من العمر الافتراضي للعبة، وتوسع قاعدة لاعبيها النشطين، بعدما أسهمت في التسهيل على اللاعبين الاجتماع في خوادم واحدة ولا يُشترط أن تكون المنصة واحدة، ما يقلص أوقات الانتظار للبحث عن الفرق، ويرفع من وتيرة التفاعل.

وتعكس هذه التحديثات استراتيجية «Ubisoft» المستمرة في دعم ألعابها الخدمية، وإبقائها في دائرة المنافسة، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع والنشاط للاعبي «The Division 2» حول العالم.

وتندرج «The Division 2» ضمن ألعاب التصويب، وإطلاق النار من منظور الشخص الثالث، وتجمع بين عناصر تقمص الأدوار «RPG»، واللعب الجماعي عبر الإنترنت، طورتها استوديوهات «Ubisoft Massive» ونشرتها شركة «Ubisoft» للمرة الأولى في مارس 2019.