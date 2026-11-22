كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، عن إصابة ديزيري دوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، تعرض له في الفوز على نيس، السبت.

وأوضح سان جيرمان، في بيان مقتضب، أن ابن الـ21 عامًا سيخضع لعملية جراحية قبل نهاية نوفمبر الجاري، من دون أن يحدد المدة التي يحتاج إليها اللاعب للتعافي والعودة إلى الملاعب.

وغادر دوي الملعب على نقالة وهو يذرف الدموع، بعدما تعرض للإصابة من المباراة التي فاز فها فريق العاصمة بنتيجة 3ـ2 على أرض نيس.

وأثناء محاولته الاستدارة بالكرة، تعرض دوي لالتواء في الركبة قبل أن يسقط أرضًا متألمًا، ما أثار قلق زملائه الذين طالبوا بسرعة دخول الجهاز الطبي إلى أرض الملعب، في وقت كان سان جيرمان متقدمًا 2ـ1 بهدف سجله دوي في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء، بعد هدف التعادل قبله بدقيقة عبر سيني مايولو من ركلة جزاء، إثر تقدم أصحاب الأرض بهدف الجزائري محمد عمورة في الدقيقة الثامنة.

وتلقى دوي العلاج لدقائق عدة على أرض الملعب قبل أن يغادر محمولًا على نقالة وهو يبكي، واضعًا يديه على رأسه، فيما حرص البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، على مواساته، قبل أن يحل الإسباني فيران توريس بديلًا له في الدقيقة 44.

وكان دوي ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي، وشارك في الخسارة أمام إيطاليا 1ـ3، لكنه اضطر إلى الغياب عن مواجهة تركيا التي انتهت بفوز فرنسا 2ـ1 في بوردو بسبب خلع في أحد الأسنان وإصابة مؤلمة في العضلة الخلفية للفخذ.

وارتدى دوي حاميًا للأسنان في مباراة نيس، بعدما قرر الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق الدفع به أساسيًا، في وقت استعاد فيه سان جيرمان عددًا من اللاعبين العائدين من الإصابة.

إضافة إلى دوي، عاد كل من عثمان ديمبيلي، وماركينيوس، والبرتغالي نونو منديش، الذين تعرضوا لإصابات في الفخذ، إلى تشكيلة سان جيرمان بعد غياب دام نحو 30 يومًا.

وبهذه الإصابة المرجح أن يبتعد دوي عن فريقه لمدة طويلة، وانضم إلى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أيضًا خلال مواجهة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، ومن المرجح أن يغيب حتى نهاية الموسم الجاري.