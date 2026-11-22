سجل الفرنسي فيكتور ويمبانياما، نجم فريق سان أنتونيو سبيرز الأمريكي الأول لكرة السلة، 50 نقطة مع 19 متابعة، في الفوز الـ14 الموسم الجاري لزملائه في 17 مباراة، وذلك على حساب نيو أورليانز بيليكانز، بنتيجة 114ـ91، ضمن منافسات دوري «NBA» للمحترفين.

وقال ويمبانياما بعد المباراة: «إنجاز مميز جدًا، لكن على عكس كثير من أقراني، لست بارعًا في مراكمة الأرقام الفردية».

ونجح ابن الـ22 عامًا، في 20 من محاولاته الـ29 في المباراة، بينها 5 ثلاثيات، من أصل 11 محاولة، وأضاف خمسة صدات «بلوك»، وأربع سرقات «ستيل» خلال 32 دقيقة على أرض الملعب.

وحقق سبيرز فوزه الـ14 في آخر 15 مباراة، فيما أصبح ويمبانياما ثالث لاعب فقط منذ موسم 1973ـ1974 يُسجل 50 نقطة على الأقل مع 15 متابعة، وأربع سرقات، وخمس صدات في مباراة واحدة.

وكان اللاعب الفرنسي على بعد نقطتين فقط من أفضل رصيد له من النقاط في مسيرته، وقدره 52 نقطة حققه في الفوز على دالاس مافريكس في الرابع من نوفمبر الجاري.

وأحرز ويمبانياما 17 نقطة في الربع الأول ليمنح سبيرز التقدم 32ـ29، ثم وصل رصيده إلى 32 نقطة، و13 متابعة مع نهاية الشوط الأول، بينما كان فريقه متقدمًا 61ـ45.

من جهته، أشار ميتش جونسون، مدرب سبيرز، إلى اللاعب الفرنسي بدأ المباراة بشكل هجومي، مضيفًا: «أعتقد أنه بدأ المباراة بأسلوب هجومي جدًا، وكان يحاول اللعب بقوة كبيرة هجوميًا، خصوصًا من حيث فرض وجوده والسعي للوصول إلى السلة، قام بعمل رائع في اللعب بهذه القوة».

وفي المباريات الأخرى، سجل جايدن ماكدانييلز 25 نقطة ليقود مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز على ممفيس جريزليز 104ـ95، بينما أحرز كايري إيرفينج 25 نقطة وأضاف كوبر فلاج 22 في فوز دالاس مافريكس على لوس أنجليس كليبرز 110ـ100.