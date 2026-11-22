أعاد أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، الثنائي نواف الهويري، وسيف القارح، إلى التشكيلة الأساسية التي تستعد لمواجهة فرنسا، الأحد، على ملعب إكاديمية إسباير في الدوحة العاصمة القطرية ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للناشئين، مقارنة بمواجهة الافتتاح أمام الأوروجواي.

ودفع الحنفوش بكل من: عبد الله الماس في حراسة المرمى، عبد الرحمن المامي، نواف الهويري ، سيف القارح، مروان اليامي، عبد الله الباتلي، شامان القحطاني، يحيى طارق، عبد الله الدوسري، عمار ميماني، فارس بوشقراء.

وفضل المدرب السعودي الاحتفاظ بالثنائي جواد الهاشم، زيد البوري على مقاعد البدلاء بجانب كل من مساعد الشمري وعبد الله النخلي ونايف القحطاني، وسلطان بن مهري، وتميم سراج، وحمد الشمري، ويحيى سعيد، وحامد آدم.

ويشارك المنتخب السعودي في مونديال الناشئين للمرة الخامسة في تاريخه، ويخوض منافسات النسخة الجارية التي تستضيفها قطر حتى 13 ديسمبر المقبل ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا، الأوروجواي، وهايتي.

وتحفل سجل مشاركات الأخضر في كأس العالم للناشئين بإنجاز تاريخي ويتمثل في تتويجه باللقب عام 1989.