وقَّع الاتحاد السعودي للمصارعة ونظيره التركي اتفاقية تعاون، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المشترك، وتطوير رياضة المصارعة، والاستفادة من التجارب والخبرات الفنية، والتدريبية لدى الجانبين.

وحسبما أعلنته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الأحد، مثَّل الاتحاد السعودي للمصارعة في مراسم التوقيع التي احتضنتها العاصمة الرياض عبد الله الفراج، رئيس مجلس إدارته، فيما مثَّل الاتحاد التركي طه آق غول، رئيس مجلس إدارته.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم الرياضيين وتمكينهم والارتقاء بمستوياتهم الفنية، من خلال تنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في البطولات الرياضية.

وتسعى الاتفاقية إلى توفير فرص أوسع للاحتكاك الفني بين لاعبي البلدين، والاستفادة من التجارب المتخصصة، بما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين، ورفع جاهزيتهم للمنافسات، وتعزيز الحضور في المحافل الدولية.