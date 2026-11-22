جائزة البرتغال

احتضنت حلبة الجارف الدولية، الواقعة في بورتيماو، الأحد، انطلاق منافسات سباق الجائزة الكُبرى البرتغالي للدرَّاجات النارية. (الفرنسية ورويترز)