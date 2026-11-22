تضاءلت فرصة مشاركة خالد الغنام والسويدي جوردان لارسون، لاعبي فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أمام عجمان الإماراتي، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال الخليج، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهاز الفني في النادي الشرقي، يرفض المجازفة بمشاركة الغنام ولارسون على الرغم من دخولهما في التدريبات الجماعية، السبت، إذ يفضل تكثيف برنامجهما البدني لتجهيزهما قبل مواجهة الهلال ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن 28 نوفمبر الجاري.

وتعرض الغنام ولارسون للإصابة أمام التعاون 31 أكتوبر الماضي، بعد أن عانى الأول من إصابة قوية في الكتف استدعت عمل جبيرة لتثبيت يده والغياب لثلاثة أسابيع، فيما تعرض الثاني لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وبيّن المصدر أن الفرنسي ريان ميسي وزياد الغامدي، لا يزالان يخضعان للعلاج من إصابتي الرباط الداخلي، وتمزق في الرباط الأمامي للركبة على التوالي.

ويحتل الاتفاق المرتبة الثانية للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين وخسارة واحدة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن أربيل العراقي المتصدر.