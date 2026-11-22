الجولة الثانية

انطلقت منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للتزلج الألبي، سباق التعرج للرجال، الأحد، في النمسا، بمشاركة عدد من نجوم اللعبة منهم البلجيكي أرماند مارشان، والنمساوي مايكل مات (رويترز)