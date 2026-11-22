دخل صالح أبو الشامات، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المراحل الأخيرة من العلاج والتأهيل، قبل عودته إلى أداء التدريبات الجماعية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن أبو الشامات «24 عامًا»، يحتاج من 10 إلى 14 يومًا، قبل العودة للتدريبات بعد اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

وغاب أبو الشامات عن مرافقة بعثة فريقه التي وصلت مساء السبت، إلى الدوحة، استعدادًا لمواجهة الشمال القطري، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لعدم الجاهزية.

وأصيب لاعب الوسط الهجومي بخلع في كتفه أمام الوصل الإماراتي 12 أكتوبر الماضي، غاب بعدها أمام الفيحاء والخليج والشباب والنصر «دوريًا» والغرافة والسد القطريان «قاريًا».

إلى ذلك يعقد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، عند الـ 07:00 مساء الأحد، مؤتمرًا صحافيًا، للحديث عن مواجهة الشمال، على أن يجري اللاعبون بعدها بنصف ساعة التدريب الأخير على ملعب «البيت» بالخور الذي سيحتضن المواجهة.