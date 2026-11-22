استعدادات نهارية

فرض البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم تدريبات، ظهر الأحد، استعدادًا لمواجهة الفتح التي تلعب، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ13 من دوري «روشن» (المركز الإعلامي ـ الرياض)