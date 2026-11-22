انتفض فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، بعدما وجد نفسه عرضة لصافرات الاستهجان من جمهوره نتيجة أدائه المتواضع في الشوط الأول، وذلك بأداءًا مختلف خلال مجريات الشوط الثاني في طريقه لاكتساح ضيفه فينيتسيا، بنتيجة 4-0 الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري «سيريا آي».

ولم يقدم يوفنتوس شيئًا يذكر في الشوط الأول ضد فريق لم يخسر أمامه على صعيد الدوري منذ 15 أبريل 1962 «0-3»، ما دفع جمهوره إلى توجيه صافرة الاستهجان للاعبين خلال توجههم إلى غرفة الملابس، صارخين في وجههم «احترموا ألواننا».

وانقلب الوضع في الشوط الثاني بعدما مهد البديل الألماني نيك فولتماده الطريق لفريق المدرب لوتشانو سباليتي، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 53 حيث كان في المكان المناسب لمتابعة كرة قطعها الدفاع من أمام الأمريكي ويستون ماكيني.

وتحول فولتيماده من هداف إلى صانع ألعاب حين تبادل الكرة مع الهولندي تون كومباينرس الذي سددها في الشباك بعد دقائق معدودة من الهدف الأول.

ولم ينتظر فريق «السيدة العجوز» طويلًا لإضافة الهدف الثالث عبر الكولومبي خوان كابال، الذي حول الكرة برأسه بعدما وصلته من الكوسوفي إيدون جيجروفا إثر ركلة ركنية، قبل أن يوجه الفرنسي راندال كولو مواني الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الرابع من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من المدافع المغربي رضوان حلحال.

وبفوزه السادس للموسم، رفع يوفنتوس رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، فيما تجمد رصيد فينيتسيا عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر، قبل الأخير بعد تلقيه الهزيمة العاشرة.