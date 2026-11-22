انطلقت ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﮭرﺟﺎن اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ بمحافظة عيون الجواء تحت ﻣﺳﻣﻰ «ﻛرﻧﻔﺎل ﺟﯾل اﻟطﯾﺑﯾن»، ﺿﻣن ﻧطﺎق «ﻣﺳﺎر اﻟﺷﻣﺎل»، وذﻟك لمدة تسعة أﯾﺎم بمقر القرية التراثية في المحافظة.

وتهدف الفعاليات، التي نظَّمتها أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية عيون الجواء بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية في المحافظة، إلى ﺻون اﻟﻣوروث اﻟﺷﻌﺑﻲ وﺗﻘدﯾﻣﮫ ﺑروح ﻣﻧظﻣﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻸﺳرة، وﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، ومساندة اﻷﺳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، لدعم اﻟﺣراك اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﻔﻌﯾل ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت جودة اﻟﺣﯾﺎة.

وأكد المهندس فلاح بن جبر الجبرين، رئيس بلدية محافظة عيون الجواء، أهمية المحافظة على الموروث التراثي وتعزيز حضوره لدى مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ الفعاليات التراثية تمثل رافدًا مهمًا لإبراز الهوية الوطنية، واستحضار العادات والتقاليد والقيم الأصيلة التي تشكل جزءًا من تاريخ المجتمع وثقافته، ما يتيح للأجيال فرصة التعرف على الموروث الشعبي واستحضار تفاصيل الحياة الاجتماعية قديمًا.

وبيَّن أنَّ الفعاليات المصاحبة اشتملت على العرضة السعودية، وزواج الأولين، وأسر منتجة، وفرق ترفيهية، ومسرح ترفيهي للأطفال، وأركانًا للمشاركين للتواصل مع زوار الفعاليات، مبينًا أنَّ مثل هذه الفعاليات لا تقتصر على استعادة ذكريات الماضي، بل تمثل جسرًا يربط الأجيال بتاريخها، ويسهم في تعريف الأبناء والبنات بالعادات والتقاليد والقيم الأصيلة، وتعزيز روح الانتماء والتواصل بين أفراد المجتمع.