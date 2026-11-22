أكد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة نظيره الأوزبكي باختاكور، الإثنين، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة.

وقال فيسينج، خلال المؤتمر الصحافي الأحد في جدة: «نتطلع إلى الفوز في مباراة الغد التي تأتي بعد التوقف على أرضك وأمام جمهورك، خاصة بعد الخسارة في اللقاء الماضي».

وأضاف: «بعد التوقف الأول الأمور لم تكن جيدة، لكن هذه الفترة قدَّمنا عملًا جيدًا في فترة التوقف، وعودتنا ستكون في دوري الأبطال وتحتاج منا تحقيق الفوز».

وبخصوص مواجهة باختاكور، أوضح المدرب أنَّ المباراة ليست حاسمة لكنها تحمل طابعًا خاصًا، مشيرًا إلى أنَّ الفريق أدى مستويات جيدة في مباريات دوري الأبطال السابقة لكن النتائج لم تكن في صالحه.

وأضاف: «هناك كثير من الأمور أثَّرت، لكنني لا أختلق الأعذار.. الفريق تطوَّر في كثير من الأمور خلال خمسة أشهر، وعند تحليلي للمباريات أرى أنَّ الفريق يقدم مستويات مميزة لكنه لا ينتصر».

وفيما يتعلق بتعزيزات الفريق، كشف فيسينج عن أنَّ الإدارة تدرس حاليًّا الإجراءات لتدعيم الصفوف في فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أنَّ ذلك أمر طبيعي، لكنه لم يطلب شخصيًّا التعاقد مع لاعبين محددين.

من جانبه، أبدى المدافع سعد الموسى رغبته في تقديم أفضل ما لديه في المواجهة، قائلًا: «نتمنى تقديم كل ما لدينا في لقاء الغد، ونحن كلاعبين جاهزون لهذه المباراة بعد فترة التوقف التي تم استغلالها لتصحيح الأخطاء».

وكشف الموسى عن تفاصيل عودته من الإصابة، مشيرًا إلى أنه غاب نحو 11 شهرًا ونصف الشهر، وما زال يعمل للعودة بشكل أفضل.

وقال: «الفريق يملك مدافعين مميزين، وتبديلي من المدرب في المباريات الماضية جاء نظرًا لعودتي من الإصابة، وأنا أحترم قراره، وبإذن الله نسعد الجماهير في لقاء الغد».