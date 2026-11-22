أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية افتتاح منتجع «ريتز كارلتون أمالا»، أكبر منتجعات وجهة «أمالا» على الساحل الشمالي الغربي للسعودية.

ويقع المنتجع بين جبال منطقة تبوك والبحر الأحمر، ويطل مباشرة على المرسى في منطقة «تربل باي»، على مقربة من «نادي أمالا لليخوت» وقرية المرسى و«كوراليوم ـ مركز الحياة البحرية»، واستُلهمت عمارة المنتجع من القرى الساحلية السعودية التقليدية.

وأفاد جون باجانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية» بأن ثمانية منتجعات افتتحت في وجهة «أمالا» هذا العام، ويضيف منتجع «ريتز كارلتون أمالا» بُعدًا آخر إليها، إذ يضم ملاعب للتنس والبادل، والبيكل بول والرياضات المائية وركوب الدراجات الهوائية والكهربائية، إلى جانب نادي «ريتز كيدز» للأطفال الذي يُعنى بتقديم برامج تنمّي خيالهم، ومساحات وتجارب تناسبهم.

ويبعد المنتجع نحو 40 دقيقة بالمركبات الكهربائية عن مطار الوجه الدولي، ونحو ساعتين عن مطار «البحر الأحمر الدولي».

المنتجع المطل على المرسى هو الثامن الذي يفتح أبوابه في وجهة «أمالا» هذا العام، ليبقى واحد فقط من منتجعات الوجهة التسعة في انتظار افتتاحه، ويعمل المنتجع بالطاقة المتجددة بنسبة 100‏ في المئة وفق مبادئ السياحة المتجددة، بما يعكس نهج «البحر الأحمر الدولية» في التطوير المسؤول، وتستهدف الشركة في وجهاتها تحقيق زيادة صافية في جهود المحافظة على البيئة بنسبة 30‏ في المئة بحلول 2040.