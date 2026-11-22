بينما أنوار مدينة المجمعة تخفت تدريجيًا، خرج بيان رسمي، السبت، من نادي الفيصلي أشعل الأجواء هناك.

الإيطالي جيوفاني سوليناس، الرجل الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري «روشن» في الموسم الماضي، يقدّم استقالته، وفي اللحظة نفسها، يُكلَّف التونسي محمد دحمان، المدير الرياضي للنادي، بتولي المهمة.

لم يكن الأمر مفاجئًا تمامًا لمن يعرف دحمان جيدًا، الرجل الذي جاء من تونس قبل نحو 12 عامًا يحمل في جعبته خبرة عميقة في الملاعب السعودية.

درّب القادسية والحزم والعين والبكيرية والساحل، وحقق إنجازات في الصعود متوالية، وأصبح أحد الأسماء التي تُذكر كلما تحدث الوسط عن «البناء من الصفر».

بدأ دحمان المولود في العام 1973 مشواره لاعبًا في أمل حمام سوسة الذي سماه «فريقه الأم»، ثم مدربًا في تونس بين الأمل الرياضي وسكك الحديد الصفاقسي.

يقول عن تلك المرحلة: «بدايتي في بطولة الرابطة التونسية الثانية كانت طيبة.. اقتربت من الصعود مع فريقي الأم أمل حمام سوسة لولا بعض المعطيات والظروف، حتى أنني قطعت عهدًا على نفسي بعدم العمل في الأجواء التي عشتها في تونس».

حزم المدرب الشاب حينها أمتعته إلى السعودية، لم يمكث في مكان طويلًا، الشرق في الدرجة الثانية، ثم العين الذي صعد به في 2018، فالبكيرية الذي صعد به دون خسارة، مرورًا بالحزم الذي أوصله إلى دوري المحترفين قبل 6 جولات من النهاية، ثم القادسية، إلى العين مرة أخرى بعد ست تجارب محلية.

عاد إلى الواجهة مع الفيصلي مديرًا رياضيًا، وبات أول مدير رياضي عربي ينجح في قيادة فئتين سنيتين مختلفتين داخل نفس المنظومة الرياضية إلى الصعود، فقد حقق الصعود مع فريق تحت 18 عامًا ثم تحت 21 عامًا.

يصف دحمان المستوى الفني في دوري الدرجة الأولى السعودي بأنه أقوى من أغلب الدوريات الممتازة في الدول العربية ويقول: «المستوى الفني لبطولة الدرجة الأولى قوي جدًا ويتفوق على أغلب دوريات الدرجات الممتازة العربية ولا وجود لأوجه تشابه بين البطولة السعودية ونظيراتها في الدول العربية فالبنية التحتية والإمكانات المادية تشجّعان على العمل وتمهّدان طريق التألق، كما أن إمكانية ضمّ أجانب مميزين فتح الباب أمام الأندية لتعزيز صفوفها بعناصر متميّزة وسدّ نقائصها وترفع مستوى المنافسة والجودة».

والآن يجلس دحمان على مقعد فريق في المركز الخامس عشر، والمدرب الذي يبدأ من الصفر وينتهي في مكان لا يتوقعه أحد.