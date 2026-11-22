تظل تجربة المغربي فوزي عبد الغني مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم واحدة من المحطات التي تركت بصمة خاصة في مسيرته الكروية 2012.

ولد عبد الغني 13 يوليو 1985 في قلعة السراغنة بالمغرب، ولعب في مراكز الهجوم والوسط والجناح، وبرز مع أندية مثل الوداد الرياضي وشباب المسيرة والمغرب التطواني وحسنية أكادير في المغرب، إضافة إلى فيتوريا جيماريش في البرتغال والاتحاد والخور القطري.

وارتدى قميص الاتحاد في جيله الذهبي الذي ضم محمد نور وأسامة المولد وحمد المنتشري.

ولا تزال ذاكرته تحتفظ بهدفه في دوري أبطال آسيا بعد تمريرة استثنائية من محمد نور، قبل أن يأتي مواطنه يوسف النصيري ويحطم الرقم القياسي.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار فوزي عبد الغني الذي تحدث عن مواجهة الاتحاد أمام باختاكور الأوزبكي، وسر علاقته بجماهير النادي الجداوي وتطور الدوري السعودي ووجود المحترفين المغاربة فيه.

01

في البداية.. قبل مواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام باختاكور الأوزبكي.. حدثنا عن أول موقف يتبادر إلى ذهنك؟

أول ما أتذكره هي التمريرة التي قدمها لي محمد نور بيده من التماس والتي أسفرت عن تسجيل أحد أجمل الأهداف في مسيرتي الكروية أمام باختاكور الأوزبكي ولا يزال هذا الهدف حاضرًا في ذاكرتي وقد سجلته بعد دقيقتين و17 ثانية من عمر المباراة.

02

اسمك لا يزال مرتبطًا بذكرى الهدف الآسيوي الأسرع أمام باختاكور الأوزبكي بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة قبل أن يأتي مواطنك يوسف النصيري ويحطم الرقم أمام الغرافة، ماذا يعني لك هذا الإنجاز؟

يشرفني أن يرتبط اسمي بهذه الذكرى، وكان ذلك مصدر فخر لي، خاصة أن الهدف حظي باهتمام كبير في المغرب والسعودية وعندما تناول الإعلام خبر هدف يوسف النصيري تناولت اسمي أيضًا وكان فخرًا كبيرًا لي أسعدني كثيرًا.

03

ما الشيء الذي لا يمكن أن تنساه خلال تجربتك مع الاتحاد؟

جمهور الاتحاد بلا شك، فهو عاشق لكرة القدم ولاعبيه، وله مكانة خاصة في قلبي وهو سر قوة النادي، ويصنع الفارق دائمًا، وعلاقته باللاعبين استثنائية، وأهزوجاتهم وأجواؤهم في المدرجات تمنح اللاعب شعورًا لا يُنسى.

04

كيف كانت أجواء غرفة الملابس في الاتحاد قبل المباريات الآسيوية خلال فترة وجودك؟

كانت هناك أجواء مميزة، وكنا نلعب بجوار أسماء كبيرة مثل محمد نور ورضا تكر وأسامة المولد وحمد المنشري وهؤلاء اللاعبون أصحاب الخبرة كانوا يحفزوننا ويمنحوننا الثقة وكنت محظوظًا باللعب مع ذلك الجيل الذهبي من الكرة السعودية.

05

كيف تقارن بين الاحتراف في الدوري السعودي خلال تجربتك الماضية والوضع الراهن؟

هناك اختلاف كبير عندما كنت ألعب في الدوري السعودي كنا في بداية مرحلة الاحتراف مع 3 محترفين أجانب فقط، أما اليوم فقد تطور الدوري السعودي بصورة هائلة، وأصبحت هناك أجهزة فنية وطبية متكاملة، ووسائل راحة وإمكانات متقدمة تساعد اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم والدوري السعودي أصبح من أفضل الدوريات في العالم.

06

كيف تتابع الاتحاد حاليًا في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة؟

أتابع جميع مباريات الاتحاد محليًا وقاريًا، وأستمتع بمشاهدة الدوري السعودي جدًا فهو متعة كروية، وأعتقد أن الاتحاد قادر على تحقيق نتائج مميزة آسيويًا خاصة عندما يكون خلف الفريق جمهور غفير، فإنه يمنح اللاعبين دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديهم، وحتى عندما لا يكون اللاعب في أفضل مستوياته، فإن دعم الجماهير يحفزه على بذل المزيد وجمهور الاتحاد دائمًا مصدر قوة للفريق.

07

أترى أن الاتحاد قادر فنيًا على استعادة أمجاده في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

نعم، الاتحاد قادرعلى ذلك، فهو نادٍ يمتلك تاريخًا كبيرًا وإمكانات فنية وجماهيرية.

08

هل لا تزال تجمعك علاقة بأحد زملائك السابقين في الاتحاد؟

نعم حمد المنتشري على تواصل دائم معي.

09

من أبرز اللاعبين المغاربة في الدوري السعودي حاليًا؟

يعجبني جدًا مراد باتنا لاعب الفتح، ويوسف النصيري لاعب الاتحاد، ولا يمكن أن ننسى عبد الرزاق حمد الله لاعب التعاون الذي سيحطم المزيد من الأرقام القياسية في الدوري السعودي.

10

رسالتك لجماهير الاتحاد قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي؟

جماهير الاتحاد لا تحتاج لمن يعلمها أو يطلب منها، فهي سند فريقها، وستكون سر الفوز أمام باختاكور الأوزبكي بإذن الله.